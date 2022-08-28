Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» назвал сумму, какую выделит Гвардиоле на зимние трансферы

 
28 Августа 2022 • 13:03 Комментировать

Руководство «Манчестер Сити» будет готово усилить состав команды в январское трансферное окно, если главный тренер Хосеп Гвардиола попросит об этом.

Как стало известно журналистам The Sun, стороны пообщались по этому поводу, и боссы «горожан» пообещали выделить на приобретение новичков 100 миллионов фунтов (118 миллионов евро).

В последнем матче подопечные Гвардиолы отпраздновали волевую победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

После четырех сыгранных туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Горожане» отстают от «Арсенала» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Августа
13:12 · Англия. Премьер-лига
Линекер не понимает, зачем «Реал» продал Эдегора 1
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал сумму, какую выделит Гвардиоле на зимние трансферы
12:48 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду 1
11:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что его не устраивает в игре «Манчестер Сити»
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Барселоны»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Роналду согласился перейти в «Наполи» 2
11:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «Наполи» объяснил, почему Роналду станет проблемой для клуба 3
11:31 · Англия. Премьер-лига
Тухель раскритиковал Галлахера за удаление в матче с «Лестером» 1
11:15 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг хочет перейти в «Челси», а не в «Манчестер Юнайтед»
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» принял решение о будущем Марсьяля
10:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал трансферную цель с ценником 80 миллионов евро
10:46 · Англия. Премьер-лига
Пакета прибыл в Лондон для трансфера в «Вест Хэм»
10:40 · Россия. Премьер-лига
Селюк отреагировал на интерес «Челси» к Захаряну 1
10:32 · Англия. Премьер-лига
Скоулз не хочет, чтобы Роналду уходил из «Манчестер Юнайтед» 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Фабрицио Романо подтвердил переход Лоди в «Ноттингем Форест»
Все новости
Рекомендуем