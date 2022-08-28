«Манчестер Сити» назвал сумму, какую выделит Гвардиоле на зимние трансферы

Руководство «Манчестер Сити» будет готово усилить состав команды в январское трансферное окно, если главный тренер Хосеп Гвардиола попросит об этом.

Как стало известно журналистам The Sun, стороны пообщались по этому поводу, и боссы «горожан» пообещали выделить на приобретение новичков 100 миллионов фунтов (118 миллионов евро).

В последнем матче подопечные Гвардиолы отпраздновали волевую победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:2.

После четырех сыгранных туров Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал десять баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Горожане» отстают от «Арсенала» на два очка.