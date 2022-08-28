Тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим категорически против прихода в команду звездного португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает The Times.

Как стало известно британским журналистам, специалист выдвинул ультиматум владельцам португальского гранда – тренер подаст в отставку, если будет оформлен трансфер 37-летнего бомбардира.

Этим летом агент Жорже Мендеш, который представляет интересы Роналду, занимается поиском новой команды для своего клиента. В списке фигурировали много клубов, однако ни с одним из них пока не удалось договориться.