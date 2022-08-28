«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Барселоны»

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться на «Олд Траффорд». Как стало известно журналисту Жерару Ромеро, руководство «Манчестер Юнайтед» сделало предложение каталонской «Барселоне» по трансферу форварда. «Красные дьяволы» оценили игрока в десять миллионов евро.

Напомним, что Депай имеет неудачный опыт выступлений за английский гранд. Мемфис являлся игроком манкунианцев с 2015 по 2017 год. Он принял участие в 33 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

«Барселона» не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с голландцем и готова продать его этим летом. Контракт футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона-2022/2023.