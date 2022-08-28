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«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по форварду «Барселоны»

 
28 Августа 2022 • 11:49 Комментировать

Голландский нападающий Мемфис Депай может вернуться на «Олд Траффорд». Как стало известно журналисту Жерару Ромеро, руководство «Манчестер Юнайтед» сделало предложение каталонской «Барселоне» по трансферу форварда. «Красные дьяволы» оценили игрока в десять миллионов евро.

Напомним, что Депай имеет неудачный опыт выступлений за английский гранд. Мемфис являлся игроком манкунианцев с 2015 по 2017 год. Он принял участие в 33 поединках и отметился двумя забитыми мячами.

«Барселона» не заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с голландцем и готова продать его этим летом. Контракт футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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