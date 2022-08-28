Экс-тренер «Наполи» объяснил, почему Роналду станет проблемой для клуба

Итальянский тренер Андреа Агостинелли, поработавший в «Наполи», не хочет видеть португальского форварда Криштиану Роналду в неаполитанском коллективе.

«Хоть Роналду и продолжает забивать голы, он в большей степени играет на себя. Зачем «Наполи» создавать себе проблему? Если Криштиану придет, он будет требовать постоянное место в старте. Не думаю, что это понравится главному тренеру. Если вам даже дают 100 миллионов за Осимхена, это не значит, что нужно звать на его место Роналду», - цитирует специалиста TuttoMercatoWeb.

Ранее сообщалось, что «Наполи» готов подписать Роналду, если «МЮ» купит у них нападающего Виктора Осимхена, а также покроет полную зарплату португальца.