«Манчестер Юнайтед» принял решение о будущем Марсьяля

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение продлить сотрудничество с французским форвардом Антони Марсьялем. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

Руководство «красных дьяволов» готовится к переговорам с нападающим по новой сделке. Срок действующего трудового договора Антони с манкунианцами истекает летом 2024 года.

Источник отмечает, что на решение боссов клуба повлияло мнение главного тренера команды Эрика тен Хага. Голландский специалист доволен Марсьялем и хочет сотрудничать с ним в дальнейшем.

В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний нападающий провел один матч и отметился голевой передачей.