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«Ливерпуль» назвал трансферную цель с ценником 80 миллионов евро

 
28 Августа 2022 • 10:52 Комментировать

19-летний английский хавбек Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», может вернуться на Туманный Альбион. Оформить переход талантливого футболиста желает «Ливерпуль», об этом сообщает Football Insider. Мерсисайдцы планируют подписать игрока в зимнее трансферное окно.

Напомним, что полузащитник пополнил ряды «Боруссии» в 2020 году, перебравшись из «Бирмингема». Его трудовое соглашение со «шмелями» рассчитано еще на три сезона. По оценке Transfermarkt, стоимость Джуда составляет 80 миллионов евро.

В прошлой кампании Беллингем провел 44 матча за «Боруссию», отметившись шестью голами и 14 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Боруссия Дортмунд Трансферы футбола - лето 2022 Джуд Беллингем
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