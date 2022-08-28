Пакета прибыл в Лондон для трансфера в «Вест Хэм»

Бразильский хавбек Лукас Пакета близок к переходу из французского «Лиона» в лондонский «Вест Хэм». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, футболист уже находится в столице Англии.

Сегодня, 28 августа, Пакета пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с «молотобойцами». Сумма трансфера оценивается в 60 миллионов евро.

Лукас стал игроком «Лиона» в 2020 году. В минувшем сезоне бразилец принял участие в 43 поединках во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

«Вест Хэм» провально стартовал в АПЛ, потерпев три поражения подряд.