«Наполи» серьёзно ужесточил требования по трансферу Роналду

В «Наполи» готовы рассмотреть подписание нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду исключительно на своих условиях. По данным TuttoNapoli, агент 37-летнего бомбардира Жорже Мендеш сейчас ведет переговоры с руководством итальянского клуба.

Как отмечает источник, «Наполи» готов подписать Роналду, если «красные дьяволы» купят у них форварда Виктора Осимхена за 130 миллионов евро. Также неаполитанская сторона требует, чтобы манкунианцы полностью выплачивали зарплату КриРо.

Таким образом, итальянцы серьезно ужесточили свои предыдущие требования. Ранее они хотели продать Осимхена в «МЮ» за 100 миллионов, а также были готовы лишь на частичную выплату манкунианцами оклада Криштиану.

Контракт звездного португальца с английским грандом рассчитан до лета 2023 года.

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