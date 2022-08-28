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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Реакция Роналду на вторую подряд победу «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

 
28 Августа 2022 • 09:20 Комментировать (1)

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду, отыгравший во вчерашнем матче Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) чуть больше 20 минут, прокомментировал минимальную победу своей команды. «Красные дьяволы» выиграли благодаря голу полузащитника Бруну Фернандеша.

«Три важных балла», - коротко прокомментировал победу КриРо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний бомбардир провел четыре матча за манкунианцев, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до следующего лета.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел покинуть «МЮ» этим летом, но не нашел себе новый клуб.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Августа 2022 в 10:37
Скромненько что-то...
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