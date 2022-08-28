Реакция Роналду на вторую подряд победу «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Форвард «МЮ» Криштиану Роналду, отыгравший во вчерашнем матче Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:0) чуть больше 20 минут, прокомментировал минимальную победу своей команды. «Красные дьяволы» выиграли благодаря голу полузащитника Бруну Фернандеша.

«Три важных балла», - коротко прокомментировал победу КриРо в социальных сетях.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 37-летний бомбардир провел четыре матча за манкунианцев, не отметившись голевыми действиями. Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до следующего лета.

Ранее сообщалось, что Роналду хотел покинуть «МЮ» этим летом, но не нашел себе новый клуб.

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