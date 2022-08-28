Артета ответил на вопрос о шансах «Арсенала» стать чемпионом АПЛ

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о шансах «канониров» побороться за чемпионский титул в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги.

«Это всего лишь старт сезона. «Арсенал» участвует в очень длинном забеге», - передает слова испанского специалиста Sky Sports.

Лондонский коллектив стартовал в чемпионате Англии с четырех побед подряд. Накануне «канониры» отпраздновали победу над «Фулхэмом» со счетом 2:1.

В настоящий момент подопечные Артеты занимают первое место в таблице с 12 набранными баллами. В следующем туре «Арсенал» на «Эмирейтс» примет бирмингемскую «Астон Виллу».