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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду

 
28 Августа 2022 • 08:55 Комментировать (1)

В матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально одолел «Саутгемптон» со счетом 1:0. После завершения встречи рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о будущем звездного центрфорварда Криштиану Роналду.

«Я бы хотел, чтобы Криштиану остался. Мы готовы с ним работать», - поведал голландский специалист во время пресс-конференции.

Во вчерашнем матче 37-летний португалец вышел на поле в середине второго тайма.

В четырех играх нового сезона АПЛ на счету Роналду нет ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
28 Августа 2022 в 08:58
несмотря не его возраст, капризы и издержки характера Рон является профессионалом своего дела, так что все хотят с ним работать но что хочет он сам это большой вопрос...
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