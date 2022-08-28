Главный тренер «Манчестер Юнайтед» вынес вердикт по Роналду

В матче четвертого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально одолел «Саутгемптон» со счетом 1:0. После завершения встречи рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг высказался о будущем звездного центрфорварда Криштиану Роналду.

«Я бы хотел, чтобы Криштиану остался. Мы готовы с ним работать», - поведал голландский специалист во время пресс-конференции.

Во вчерашнем матче 37-летний португалец вышел на поле в середине второго тайма.

В четырех играх нового сезона АПЛ на счету Роналду нет ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.