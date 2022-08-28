«Манчестер Юнайтед» предпримет очередную попытку купить Антони

«Манчестер Юнайтед» надеется успеть подписать нападающего амстердамского «Аякса» Антони до закрытия летнего трансферного окна.

Как информирует Sky Sports, «красные дьяволы» продолжают переговоры, несмотря на отказ голландской стороны продать игрока за 90 миллионов евро. В Амстердаме оценивают одного из своих лидеров минимум в 100 миллионов евро.

Сам Антони выступает за трансфер в «Юнайтед». Ради этого он бойкотировал тренировку «Аякса».

В текущем сезоне бразильский нападающий сыграл три матча во всех турнирах и отметился двумя голами и двумя ассистами. Он связан контрактным обязательствами с «Аяксом» до 2025 года.