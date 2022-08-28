Названа дата трансфера Фофана в «Челси»

Лондонский «Челси» завершает переход французского защитника Уэсли Фофана из «Лестера». По сообщениям журналистов Lequipe, сегодня, 28 августа, 21-летний игрок пройдет медицинское обследование в стане «пенсионеров». Если не будет выявлено никаких проблем, о трансфере Фофана официально объявят в понедельник, 29 августа.

Ранее сообщалось, что трансфер футболиста обойдется лондонскому клубу в круглую сумму. За Фофана руководство «Челси» заплатит «лисам» более 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Уэсли принял участие в двух поединках за «Лестер», в которых не отметился голевыми действиями.