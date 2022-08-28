Защитник «Атлетико» переходит в клуб АПЛ

Защитник Ренан Лоди, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», продолжит свою карьеру в Английской премьер-лиге. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, 24-летнего игрока подпишет «Ноттингем Форест».

Стороны провели успешные переговоры и договорились о трансфере футболиста. «Лесники» возьмут Лоди в аренду, которая обойдется им в пяти миллионов евро. После окончания арендного соглашения английский клуб сможет выкупить Ренана за 30 миллионов.

«Ноттингем Форест» осталось согласовать с защитником условия личного трудового договора.

Лоди выступает за «матрасников» с 2019 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до середины 2025 года.