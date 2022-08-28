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В «Спортинге» высказались о трансфере Роналду

 
28 Августа 2022 • 06:33 Комментировать

Рулевой лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим высказался насчет возможного трансфера 37-летнего звездного форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Не могу ничего конкретного сказать по этому поводу. Криштиану сейчас – футболист «Манчестер Юнайтед». Думаю, он там и останется», - передает слова специалиста Record.

Ранее сообщалось, что «Спортинг» является единственным вариантом продолжения карьеры для Роналду. Криштиану является воспитанником академии этого клуба.

За «МЮ» форвард выступает с 2021 года. Трудовое соглашение опытного португальца с манкунианцами рассчитано до окончания сезона-2022/2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Рубен Аморим
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