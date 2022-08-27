Митрович: «Дали на поле всё, что могли»

В четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэму» пришлось съездить в гости к лондонскому «Арсеналу», где «дачники» даже смогли забить первыми. Но в итоге они проиграли, пропустив в последние полчаса игры два мяча. Автор единственного гола «Фулхэма», сербский нападающий Александар Митрович, прокомментировал итоги игры.

- Поражение, которое трудно принять. Нам больше. В футболе иногда выигрываешь на последних минутах, как у нас в прошлом туре, а иногда проигрываешь, как сегодня. Тем не менее, мы сделали на поле все, что могли, - цитирует сербского голеадора BBC Sport.