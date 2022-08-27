Тренер «Фулхэма»: «Тяжёлое поражение»

В четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэму» пришлось съездить в гости к лондонскому «Арсеналу», где «дачники» даже смогли забить первыми. Но в итоге они проиграли, пропустив в последние полчаса игры два мяча. Наставник клуба Марку Силва расстроен произошедшим, считая, что его команда не заслужила его.

- Тяжелое поражение для нас. Мы заслуживали получить что-то от этого матча. Конечно, «Арсенал» владел мячом, но их второй гол был очень сомнительным. Нам нужны дополнительные решения и усиления по составу, на таком уровне это неизбежно, - считает Силва, слова которого цитирует BBC Sport.