Артета: «Мы проявили волевые качества»

В четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» продолжил свою победную поступь, переиграв в домашнем матче «Фулхэм». По ходу матча «канониры» оказались позади соперника, но сумели переломить ход матча и выиграли со счетом 2:1. Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета отметил волевые качества своих подопечных.

- Мы отреагировали на пропущенный мяч так, как и полагает большой команде. Совершили ошибку, но правильно отреагировали. Пришлось покричать на ребят, но это принесло перемены. Сегодня празднуем, завтра уже будем думать о матче с «Астон Виллой», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.