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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Мы проявили волевые качества»

 
27 Августа 2022 • 22:24 Комментировать
Арсенал
2:1
Фулхэм
окончен

В четвертом туре английского чемпионата Премьер-лиги лондонский «Арсенал» продолжил свою победную поступь, переиграв в домашнем матче «Фулхэм». По ходу матча «канониры» оказались позади соперника, но сумели переломить ход матча и выиграли со счетом 2:1. Испанский наставник «Арсенала» Микель Артета отметил волевые качества своих подопечных.

- Мы отреагировали на пропущенный мяч так, как и полагает большой команде. Совершили ошибку, но правильно отреагировали. Пришлось покричать на ребят, но это принесло перемены. Сегодня празднуем, завтра уже будем думать о матче с «Астон Виллой», - цитирует испанского специалиста BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Арсенал 2:1 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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