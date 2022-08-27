Артета – второй среди тренеров «Арсенала» по количеству побед в первых 100 матчах чемпионата

Наставник «Арсенала» Микель Артета остался в шаге от лучшего тренерского показателя в истории клуба.

Проведя сто поединков во главе «канониров» в Премьер-лиге, испанец добился 53-х побед – второй результат за всю историю после легендарного Арсена Венгера, докладывает Sky. Знаменитый французский специалист оформил на одну победу больше. На третьей строчке расположились Джордж Грэм и Том Уиттакер с 49 выигранными матчами.

В сегодняшней встрече четвёртого тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма» коллектив Микеля Артеты добился победы со счётом 2:1. Именно «Арсенал» в настоящий момент возглавляет таблицу чемпионата с 12 очками.