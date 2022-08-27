«Арсенал» проводит лучший за 18 лет старт сезона

Лондонский «Арсенал» отпраздновал очередную победу в Премьер-лиге, повторив достижение 18-летней давности.

«Канониры» вырвали победу над «Фулхэмом» (2:1) в поединке четвёртого тура чемпионата Англии, что позволило команде Микеля Артеты сохранить стопроцентный показатель – 12 из 12 возможных очков на старте. Как отмечает Sky Sports, «Арсеналу» удалось стартовать в Премьер-лиге с четырёх побед в четырёх матчах впервые с сезона 2004/05. По итогам той кампании лондонцы под руководством Арсена Венгера финишировали вторыми с 83 очками, пропустив вперёд «Челси» Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне «Арсенал» сумел одолеть «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестер» (4:2) и «Борнмут» (3:0) до сегодняшней встречи с «Фулхэмом».