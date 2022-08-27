Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером

 
27 Августа 2022 • 21:28 Комментировать
Арсенал
2:1
Фулхэм
окончен

В четвёртом туре Премьер-лиги «Арсенал» играл против «Фулхэма». «Дачники» встали в глухую оборону и в контратаках нанесли примерно столько же ударов, что и соперник. «Канониры» никак не могли пробить Бернда Лено. На 56-й минуте Габриэль дос Сантос зазевался у своих ворот, и Александар Митрович, отобрав мяч, открыл счет. Достаточно быстро соперник отыгрался, это Мартин Эдегор со средней дистанции с рикошетом попал в рамку. И все же хозяева добились своего, дос Сантос исправился, переправив мяч с близкой дистанции после подачи углового и рикошета - 2:1.

«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд и уверенно лидирует.

Протокол игры  
Арсенал2:1Фулхэм
  56'Митрович Александар (0:1)
(1:1) Эдегор Мартин64'  
(2:1) Габриэль дос Сантос86'  
Ремсдейл АаронУайт Бен  36'Салиба ВильямГабриэль дос СантосТирни Киран 61' (Нкетиа Эдди ( 61') Эльнени МохамедДжака ГранитСака БукайоЭдегор Мартин 90' (Холдинг Роб ( 90') Мартинелли ГабриэлЖезус Габриэль  44' 89' (Томиясу Такэхиро ( 89')
Запасные: Виейра ФабиуТёрнер МэттСмит-Роу ЭмилСедрик СоарешСамби Локонга Альберт-МбойоMarcus Alencar
Лено БерндТете Кенни 79' (Мбабу Кевин ( 79') Адарабиойо ОлуватосинРим Тим 89' (Стэнсфилд Джей ( 89') Робинсон Энтони  51'Рид ХаррисонПальинья Жоау  44' 90' (Чалоба Натаниэл ( 90') Рид Бобби  70'Перейра Андреас 79' (Диоп Исса ( 79') Кебано Нескенс 69' (Кэрни Том ( 69') Митрович Александар
Запасные: Родак МарекДаффи ШейнФрансуа Тайриз
27 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Арсенал 2:1 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
22:24 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы проявили волевые качества»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Артета – второй среди тренеров «Арсенала» по количеству побед в первых 100 матчах чемпионата
22:01 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба ждут решения Асенсио
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» проводит лучший за 18 лет старт сезона
21:33 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен подходом тен Хага 2
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером
21:10 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»
20:46 · Англия. Премьер-лига
Будущее Депая может зависеть от Роналду
20:25 · Англия. Премьер-лига
Эллиот: «Хочу помочь Салаху выиграть «Золотую бутсу»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» со счётом 9:0
19:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп одержал самую крупную победу в тренерской карьере
19:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Холанн создан для таких игр»
19:29 · Англия. Премьер-лига
Автор мяча «Брайтона»: «Заслужили победу»
19:23 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» не проигрывает уже девять матчей - это рекорд клуба в АПЛ
19:18 · Англия. Премьер-лига
Холанн доволен своей игрой 1
Все новости
Рекомендуем