«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером

В четвёртом туре Премьер-лиги «Арсенал» играл против «Фулхэма». «Дачники» встали в глухую оборону и в контратаках нанесли примерно столько же ударов, что и соперник. «Канониры» никак не могли пробить Бернда Лено. На 56-й минуте Габриэль дос Сантос зазевался у своих ворот, и Александар Митрович, отобрав мяч, открыл счет. Достаточно быстро соперник отыгрался, это Мартин Эдегор со средней дистанции с рикошетом попал в рамку. И все же хозяева добились своего, дос Сантос исправился, переправив мяч с близкой дистанции после подачи углового и рикошета - 2:1.
«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд и уверенно лидирует.
Протокол игры
|56'Митрович Александар (0:1)
|(1:1) Эдегор Мартин64'
|(2:1) Габриэль дос Сантос86'
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен• 36'Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Тирни Киран61' (Нкетиа Эдди (61') •Эльнени Мохамед•Джака Гранит•Сака Букайо•Эдегор Мартин90' (Холдинг Роб (90') •Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль 44'89' (Томиясу Такэхиро (89')
Лено Бернд•Тете Кенни79' (Мбабу Кевин (79') •Адарабиойо Олуватосин•Рим Тим89' (Стэнсфилд Джей (89') •Робинсон Энтони• 51'Рид Харрисон•Пальинья Жоау 44'90' (Чалоба Натаниэл (90') •Рид Бобби• 70'Перейра Андреас79' (Диоп Исса (79') •Кебано Нескенс69' (Кэрни Том (69') •Митрович Александар
Запасные: Родак Марек•Даффи Шейн•Франсуа Тайриз
27 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Бан пользователя