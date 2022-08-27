«Арсенал» дожал «Фулхэм» и остаётся лидером

В четвёртом туре Премьер-лиги «Арсенал» играл против «Фулхэма». «Дачники» встали в глухую оборону и в контратаках нанесли примерно столько же ударов, что и соперник. «Канониры» никак не могли пробить Бернда Лено. На 56-й минуте Габриэль дос Сантос зазевался у своих ворот, и Александар Митрович, отобрав мяч, открыл счет. Достаточно быстро соперник отыгрался, это Мартин Эдегор со средней дистанции с рикошетом попал в рамку. И все же хозяева добились своего, дос Сантос исправился, переправив мяч с близкой дистанции после подачи углового и рикошета - 2:1.

«Арсенал» выиграл четвертый матч подряд и уверенно лидирует.