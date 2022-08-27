Лэмпард: «Алли необходимо понять важность тренировок»

Наставник «Эвертона» признал, что спад Деле Алли обусловлен недостаточным усердием на тренировках.

Несколькими днями ранее 26-летний хавбек перебрался в турецкий «Бешикташ» на правах аренды.

«Поработав с Деле, я могу сказать, что ему действительно необходимо осознать взаимосвязь между тренировками и успешностью на поле. Проблемы с этим испытывают многие игроки, – цитирует Лэмпарда Daily Mail. – Я не был идеальным примером для подражания, когда играл сам, но я знал, какой эффект могут дать тренировки и полная сосредоточенность на деле», – отметил бывший полузащитник «Челси» и сборной Англии.