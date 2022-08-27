​Зинченко не попал в заявку на матч «Арсенала»

Александр Зинченко начинал с первых минут каждый из трёх матчей «Арсенала» в новом чемпионате Англии. В субботу же украинский защитник не попал даже в список запасных игроков «канониров» на дерби против «Фулхэма».

Как сообщает в социальных сетях журналист Evening Standard Саймон Коллингс, во время пятничной тренировки Александр Зинченко повредил колено. Насколько серьёзной является травма украинца, не уточняется.

Напомним, что в летнее трансферное окно Александр Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити».

Ранее в Англии писали о том, что Александр Зинченко занимает первое место среди футболистов за всю историю АПЛ по проценту побед в сыгранных матчах.