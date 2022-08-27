«Манчестер Сити» впервые за 12 лет пропустил два гола в первые 20 минут матча АПЛ

В матче в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает дома «Кристал Пэлас», и за первые двадцать минут игры подопечные Хосепа Гвардиолы пропустили уже два гола. Такого с «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии не случалось уже почти двенадцать лет - в декабре 2010 года «Манчестер Сити» пропустил те же два мяча в первые 19 минут игры с «Эвертоном».

Следить за событиями матча четвертого тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию. Напомним, что «Манчестер Сити» еще не проигрывал в текущем чемпионате, дважды выиграв и один раз сыграв вничью.