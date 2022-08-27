​Спаллетти заявил, что хотел бы иметь Роналду в своём составе

«Наполи» - один из клубов, с которыми слухи связывают Криштиану Роналду. Рулевой неаполитанцев Лучано Спаллетти дал комментарий на этот счёт.

«Если вы спросите меня, хотел бы я поработать с Роналду, я отвечу, что ни один тренер не откажется от этого. Но если мы начнём углубляться, я скажу вам, что никаких переговоров нет.

Обмен Роналду на Осимхена? Президент клуба Аурелио де Лаурентис сказал мне, что не получал предложений, поэтому давайте оставаться в рамках реальности. До закрытия окна остаётся пару дней. На текущий момент ничего конкретного нет», - высказался Спаллетти в ходе пресс-конференции.