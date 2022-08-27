​Тен Хаг ответил на вопрос о решении оставить Роналду в запасе

Перед началом субботнего матча против «Саутгемптона» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал небольшое интервью для BT Sport. Экс-игрок «красных дьяволов» Рио Фердинанд в ходе этого интервью задал тен Хагу вопрос о его решении оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду и Гарри Магуайра.

«Как человек ты можешь иметь разные соображения, но как тренер ты должен принимать чёткие решения», - высказался тен Хаг.

Следить за матчем четвёртого тура Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.