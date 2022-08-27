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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг ответил на вопрос о решении оставить Роналду в запасе

 
27 Августа 2022 • 15:44 Комментировать (1)

Перед началом субботнего матча против «Саутгемптона» главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал небольшое интервью для BT Sport. Экс-игрок «красных дьяволов» Рио Фердинанд в ходе этого интервью задал тен Хагу вопрос о его решении оставить на скамейке запасных Криштиану Роналду и Гарри Магуайра.

«Как человек ты можешь иметь разные соображения, но как тренер ты должен принимать чёткие решения», - высказался тен Хаг.

Следить за матчем четвёртого тура Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Августа 2022 в 16:31
Решение четкое... Но нафига ты его выпускал потом?.. Чтоб он своей липовой травмой время потянул?... Это явно нечёткое решение... Хе...
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
Идет 30 минута Брайтон 0:0 Лидс
Идет 30 минута Манчестер Сити 0:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
Идет 30 минута Брентфорд 0:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
Идет 30 минута Челси 0:0 Лестер 1.42 4.80 7.50
Идет 30 минута Ливерпуль 3:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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