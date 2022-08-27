​Скоулз: «Мне жаль Антони»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался по поводу вингера «Аякса» Антони. Интерес к бразильцу проявляют «красные дьяволы», и сам игрок не против трансфера, но высокие требования амстердамского клуба становятся камнем преткновения.

«Мне жаль Антони – парня, который хочет перебраться в «Манчестер Юнайтед», в один из крупнейших клубов в мире.

Не поймите меня неправильно, сейчас он в хорошем клубе. Но «Манчестер Юнайтед» - это тот клуб, за которым следят во всём мире», - сказал Скоулз в эфире BT Sport.

В субботу «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». Не пропустите текстовую трансляцию.