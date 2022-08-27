Тухель рассказал, как долго не будет играть Канте

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о травмированном полузащитнике команды Нголо Канте.

«Как долго не будет Канте? Речь идет о неделях. Нголо пропустит минимум четыре недели. Заменить этого игрока непросто, ведь он уникален. Но я доверяю своим подопечным и верю, что мы справимся. Не думаю, что будем как-то менять свою тактику в его отсутствие», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.

31-летний опорный полузащитник принял участие в двух матчах нынешнего сезона Английской премьер-лиги.

После трех туров «Челси» занимает лишь 12-е место в таблице АПЛ. Ближайший матч «пенсионеры» проведут против «Лестера».