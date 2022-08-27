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Пепе — о переходе в «Ниццу»: «Хочу снова получать удовольствие от футбола»

 
27 Августа 2022 • 10:58 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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Через 7 ч. 23 мин.

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе, перешедший в «Ниццу» на правах аренды, прокомментировал свой трансфер во французский клуб.

«Хочу снова получать удовольствие от футбола, думать только об игре. В «Арсенале» были взлёты и падения. Я играл в лучшей лиге мира. Ты меняешься, многому учишься, играя против лучших команд мира. Я играл не так много, но были вещи, благодаря которым больше узнал о жизни», — цитирует Пепе пресс-служба «Ниццы».

Ранее сообщалось, что арендное соглашение 27-летнего ивуарийца с клубом из Лиги 1 не предусматривает опцию последующего выкупа, а это значит, что по окончании текущего сезона вингер должен будет вернуться в «Арсенал».

Напомним, Пепе перешёл в лондонский клуб из «Лилля» летом 2019 года за 80 миллионов евро. Всего в составе «канониров» игрок провёл 112 матчей, забив 27 голов и отдав 21 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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