«Ноттингем Форест» активно работает над трансфером защитника «Атлетико»

«Ноттингем Форест» не сдаётся в попытках заполучить защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, «лесники» хотят закрыть сделку до закрытия трансферного окна.

Переговоры между клубами продолжаются. Также «Ноттингем Форест» пытается согласовать с игроком условия личного контракта. Сделка должна состояться на правах аренды за 5 миллионов евро с последующим правом выкупа за 30 миллионов.

Лоди в прошлом сезоне забил два гола и отдал два ассиста в чемпионате Испании. 24-летний бразилец выступает за команду Диего Симеоне с 2019 года, когда перешёл из «Атлетико Паранаэнсе».