У Роналду есть только один вариант для ухода из «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Николо Скира поделился новостями касательно возможного ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Как сообщил в соцсетях итальянский журналист, у 37-летнего бомбардира остался всего один конкретный вариант – это лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб готов приютить своего воспитанника.
При этом агент Жорже Мендеш не оставляет попыток найти Роналду другой вариант.
Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов. Португалец намерен перейти в клуб, который гарантировал себе участие в главном клубном турнире Европы.
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