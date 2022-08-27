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У Роналду есть только один вариант для ухода из «Манчестер Юнайтед»

 
27 Августа 2022 • 10:39 Комментировать (2)

Инсайдер Николо Скира поделился новостями касательно возможного ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщил в соцсетях итальянский журналист, у 37-летнего бомбардира остался всего один конкретный вариант – это лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб готов приютить своего воспитанника.

При этом агент Жорже Мендеш не оставляет попыток найти Роналду другой вариант.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов. Португалец намерен перейти в клуб, который гарантировал себе участие в главном клубном турнире Европы.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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ARTUR
27 Августа 2022 в 11:28
По любому он очень тупой , помните Бейла ?? Ну не выпускают его на поле ,он поехал на другое и катает себе в гольф , налущил бобла ,добавил себе трофеев к которым и дел то не имел ,Азар ...кто его где видел ?? Тихонечко ,но в Реале , ну и кореш припудренного Марсело , помните когда он плотно присел ,ровно тогда как нарциза сплавили , в итоге что ?? У нарциза балалйка ,а Марсело самый титулованый игрок Реала , а сидел бы дрищь спокойно и тихо глядишь и еще понабрал бы и левых мячей и титулов ,нет же все мутит все куда то лезет ,теперь даже в Спортинг не особо брать хотят ..
CERG
27 Августа 2022 в 11:23
Сестра, одно слово, сестра!))
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27.08  14:30 Саутгемптон ... Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
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27.08  17:00 Ливерпуль ... Борнмут 1.11 9.50 24.00
27.08  17:00 Брайтон ... Лидс
27.08  17:00 Манчестер Сити ... Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
27.08  17:00 Брентфорд ... Эвертон 2.03 3.50 3.75
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.32 5.50 9.00
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