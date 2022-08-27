У Роналду есть только один вариант для ухода из «Манчестер Юнайтед»

Инсайдер Николо Скира поделился новостями касательно возможного ухода португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Как сообщил в соцсетях итальянский журналист, у 37-летнего бомбардира остался всего один конкретный вариант – это лиссабонский «Спортинг». Португальский клуб готов приютить своего воспитанника.

При этом агент Жорже Мендеш не оставляет попыток найти Роналду другой вариант.

Ранее сообщалось, что Криштиану хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» из-за невыхода команды в Лигу чемпионов. Португалец намерен перейти в клуб, который гарантировал себе участие в главном клубном турнире Европы.