Пакета сегодня пройдёт медосмотр в «Вест Хэме»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета сегодня должен завершить свой переход в лондонский «Вест Хэм». Как сообщает в социальных сетях журналист Фабрицио Романо, бразилец готовится вылететь в Лондон, где пройдёт медобследование и подпишет с новым клубом контракт.

Напомним, что вчера «Вест Хэм» и «Лион» согласовали трансфер Пакета. О сумме компенсации пока не сообщается. Скорее всего, она будет выше рекордных 50 миллионов евро, которые «молотобойцы» летом 2019 года заплатили за Себастьяна Алле.

В прошлом сезоне Пакета забил 9 голов в чемпионате Франции. Ранее футболист защищал цвета «Милана».