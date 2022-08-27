Хассельбайнк рассказал, что думает о Моуринью

Экс-футболист лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался о португальском тренере Жозе Моуринью, ныне работающем в «Роме».

«Челси» подписал Дрогба, и я не мог играть с ним. Клуб мог оставить меня, и тогда бы у меня была бы медаль. Моуринью – хороший тренер, он много сделал для футбола, однако Жозе никогда не был особенным», - передает слова голландца BBC Sport.

Напомним, что Хассельбайнк покинул «пенсионеров» после прихода в команду Жозе Моуринью. В составе лондонского коллектива бывший нападающий провел 177 поединков, в которых отметился 87 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.