«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по Обамеянгу

Руководство «Манчестер Юнайтед» приступило к решительным шагам в отношении трансфера форварда каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга.
Как сообщают итальянские СМИ, английский гранд сделал предложение «сине-гранатовым» по трансферу 32-летнего африканского футболиста. Манкунианцы рассчитывают перехватить Обамеянга у лондонского «Челси».
Пьер-Эмерик перешел в «Барсу» из лондонского «Арсенала» зимой текущего года. С нападающим был подписан трехлетний трудовой договор.
В минувшем сезоне чемпионата Испании форвард отметился 11 забитыми мячами в 17 поединках.
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