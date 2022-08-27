«Ньюкасл» готовит 40 миллионов на трансфер игрока «Аякса»

Мексиканский полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может сменить голландский чемпионат на Английскую премьер-лигу. Об этом сообщает Zona TUDN.

Согласно сведениям источника, оформить трансфер 24-летнего исполнителя хочет «Ньюкасл». Боссы английского клуба готовы заплатить за игрока порядка 40 миллионов евро.

В составе амстердамского коллектива Эдсон выступает с лета 2019 года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

В минувшем сезоне мексиканец принял участие в 41 поединке во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.