Павар отказал ещё одному гранду АПЛ

Французский защитник Бенжамен Павар, права на которого принадлежат мюнхенской «Баварии», отказался о предложения еще одного английского топ-клуба.
Согласно сведениям Sky Germany, интерес к чемпиону мира проявлял лондонский «Челси», однако такой вариант не заинтересовал игрока. Он решил продолжить выступления за «Баварию».
Ранее стало известно, что Бенжамен отверг предложение «Манчестер Юнайтед».
Павар связан контрактными обязательствами с мюнхенским грандом до середины 2024 года.
В новом сезоне чемпионата Германии защитник принял участие в трех поединках, отметившись одним забитым мячом.
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