«Лестер» нашёл замену Фофана, которого покупает «Челси»

Руководство «Лестера» начало подыскивать нового защитника на случай расставания с Уэсли Фофана, которого хочет подписать лондонский «Челси». «Пенсионеры» готовы заплатить за француза более 80 миллионов евро, и «лисы», скорее всего, примут такое выгодное предложение.

По сведениям Daily Mail, английский клуб рассматривает на место Фофана защитника Мануэля Аканджи, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия». Рыночная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мануэль принял участие в 35 поединках за немецкий гранд, в которых отметился одним забитым мячом.