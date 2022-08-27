«МЮ», «Ливерпуль» и ещё два гранда нацелились на игрока «Селтика»

Датский хавбек Мэтт О’Райлли, выступающий в чемпионате Шотландии за «Селтик», попал в сферу интересов сразу нескольких европейских топ-клубов. Об этом сообщает ESPN.

В подписании 21-летнего исполнителя заинтересованы «Манчестер Юнайтед», лондонский «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

О’Райлли присоединился к «Селтику» в январе текущего года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 20 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Трудовое соглашение Мэтта с шотландским грандом рассчитано до лета 2026 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 2,3 миллиона евро.