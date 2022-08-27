Клуб Серии А выдвинул жёсткие условия «МЮ» по трансферу Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду может вернуться в итальянский чемпионат. Агент игрока Жорже Мендеш пытается трудоустроить своего клиента в «Наполи», об этом стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио.

По данным журналиста, неаполитанский клуб готов взять Роналду, если манкунианцы купят форварда Виктора Осимхена за 100 миллионов евро. Кроме того, «Наполи» примет 37-летнего португальца, если «МЮ» обязуется выплачивать часть его заработной платы. Пока неизвестно, согласится ли английская сторона на такие жесткие условия.

Роналду вернулся в «МЮ» летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до середины следующего года.