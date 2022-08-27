Фофана может побить рекордный трансфер Магуайра, если перейдёт в «Челси»

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана все еще может перейти в лондонский «Челси» до закрытия летнего трансферного окна. По сообщениям Lequipe, если сделка состоится, 21-летний француз станет самым дорогим защитником в истории.

Как информирует источник, «пенсионеры» готовы заплатить за Уэсли 82,5 миллиона евро. Еще некая сумма будет предусмотрена в качестве бонусов.

Напомним, что в настоящий момент самым дорогим защитником в истории является Гарри Магуайр, которого «Манчестер Юнайтед» купил за 87 миллионов евро.

Фофана перешел в «Лестер» из «Сент-Этьена» за 35 миллионов. Его контракт с «лисами» рассчитан до середины 2027 года.