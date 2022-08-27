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Каземиро рассказал о первой реакции на трансфер в «Манчестер Юнайтед»

 
27 Августа 2022 • 06:56 Комментировать

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Каземиро, купленный этим летом у мадридского «Реала», рассказал, какой была его первая реакция на интерес со стороны «красных дьяволов».

«Что я почувствовал, когда узнал об интересе «Манчестер Юнайтед»? Сразу же подумал, что это самый большой клуб в английском футболе, у которого множество титулов. Я был по-настоящему счастлив. Не могу дождаться момента, когда проведу первый матч за команду», - передает слова бразильского полузащитника клубная пресс-служба.

Трансфер Каземиро обошелся «красным дьяволам» в 60 миллионов евро. Еще десять миллионов клуб может выплатить в качестве бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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