Каземиро рассказал о первой реакции на трансфер в «Манчестер Юнайтед»

Новобранец «Манчестер Юнайтед» Каземиро, купленный этим летом у мадридского «Реала», рассказал, какой была его первая реакция на интерес со стороны «красных дьяволов».

«Что я почувствовал, когда узнал об интересе «Манчестер Юнайтед»? Сразу же подумал, что это самый большой клуб в английском футболе, у которого множество титулов. Я был по-настоящему счастлив. Не могу дождаться момента, когда проведу первый матч за команду», - передает слова бразильского полузащитника клубная пресс-служба.

Трансфер Каземиро обошелся «красным дьяволам» в 60 миллионов евро. Еще десять миллионов клуб может выплатить в качестве бонусов.