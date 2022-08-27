«Манчестер Юнайтед» нацелился на звёздного форварда «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг может вернуться на Туманный Альбион, где ранее выступал за лондонский «Арсенал».

По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, заинтересованность в услугах африканского форварда проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы нуждаются в усилении атакующей линии и попытаются оформить сделку до закрытия текущего трансферного окна.

Стоит отметить, что помимо «красных дьяволов» заинтересованность в услугах Обамеянга проявляет лондонский «Челси».

Напомним, что Пьер-Эмерик перешел в «Барсу» январе текущего года. В составе «сине-гранатовых» он забил 13 мячей в 24 встречах.