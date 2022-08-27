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Экс-игрок ЦСКА будет выступать за турецкий «Трабзонспор» официально

 
27 Августа 2022 • 02:26 Комментировать
Трабзонспор
...
Галатасарай
1 2.35 X 3.35 2 3.00
28.08 21:45

Хавбек лондонского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен, в прошлом выступавший в составе московского ЦСКА, продолжит карьеру в турецком клубе «Трабзонспор». Пока что речь идет об арендном соглашении, турецкая сторона арендовала ивуарийского игрока сроком на один сезон.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но известна рыночная цена 26-летнего игрока - девять миллионов евро. За ЦСКА Гбамен выступал во второй половине прошедшего сезона, сыграв тринадцать матчей. В них он забил два мяча. Привлекается к выступлениям за сборную своей страны, с 2017 года он провел за нее двенадцать матчей.

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ЦСКА Москва Эвертон Трабзонспор Жан-Филипп Гбамен Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ТРАБЗОНСПОР ГАЛАТАСАРАЙ
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