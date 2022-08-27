Хавбек лондонского «Эвертона» Жан-Филипп Гбамен, в прошлом выступавший в составе московского ЦСКА, продолжит карьеру в турецком клубе «Трабзонспор». Пока что речь идет об арендном соглашении, турецкая сторона арендовала ивуарийского игрока сроком на один сезон.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но известна рыночная цена 26-летнего игрока - девять миллионов евро. За ЦСКА Гбамен выступал во второй половине прошедшего сезона, сыграв тринадцать матчей. В них он забил два мяча. Привлекается к выступлениям за сборную своей страны, с 2017 года он провел за нее двенадцать матчей.