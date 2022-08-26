«Вест Хэм» установит любопытный рекорд АПЛ в предстоящие выходные

В воскресенье лондонский «Вест Хэм» сразится в гостях с «Астон Виллой», и для команды Дэвида Мойеса это будет уже четырнадцатый матч кряду в рамках АПЛ, который она сыграет в воскресенье.

Это станет новым абсолютным рекордом английской Премьер-лиги, ранее подобные серии не превышали восьми матчей кряду - это лондонский «Арсенал» в 2018 году, а также «Лестер» в 2020.

Напомним, что после трех туров английского чемпионата «Вест Хэм» еще не набрал ни одного очка, более того - не забил ни единого гола в трех матчах! В результате команда опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы высшей лиги чемпионата Англии.