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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» установит любопытный рекорд АПЛ в предстоящие выходные

 
26 Августа 2022 • 23:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Вест Хэм
1 2.25 X 3.45 2 3.15
28.08 16:00

В воскресенье лондонский «Вест Хэм» сразится в гостях с «Астон Виллой», и для команды Дэвида Мойеса это будет уже четырнадцатый матч кряду в рамках АПЛ, который она сыграет в воскресенье.

Это станет новым абсолютным рекордом английской Премьер-лиги, ранее подобные серии не превышали восьми матчей кряду - это лондонский «Арсенал» в 2018 году, а также «Лестер» в 2020.

Напомним, что после трех туров английского чемпионата «Вест Хэм» еще не набрал ни одного очка, более того - не забил ни единого гола в трех матчах! В результате команда опустилась на последнюю строчку турнирной таблицы высшей лиги чемпионата Англии.  

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АСТОН ВИЛЛА ВЕСТ ХЭМ
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27.08  17:00 Челси ... Лестер 1.40 4.80 7.40
27.08  19:30 Арсенал ... Фулхэм 1.30 5.60 9.50
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