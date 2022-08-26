​Тухель не понимает, почему Конте избежал наказания

Недавнее лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом» завершилось вничью (2:2). Томас Тухель и Антонио Конте после игры превратили рукопожатие в настоящую стычку. Оба специалиста были оштрафованы, но сумма штрафа для Тухеля оказалась весомее, плюс его дисквалифицировали на один матч, в отличие от Конте.

«Я понимаю, что мы оба были виновны в той ситуации, и мы оба получили по красной карточке. Я понимаю, что меня дисквалифицировали и оштрафовали. Но я не понимаю, как в такой ситуации второй тренер избегает такого же наказания», - высказался Тухель на пятничной пресс-конференции.