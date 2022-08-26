«Ноттингем Форест» подпишет корейского футболиста и сразу отдаст его в аренду

Нападающий «Бордо» Хван Ый Джо продолжит карьеру в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована и обойдётся английскому клубу в 5 миллионов евро. Отмечается, что после официального подтверждения трансфера 29-летний форвард сразу же будет отдан в аренду греческому «Олимпиакосу».

В минувшем сезоне южнокорейский футболист провёл в составе «Бордо» 33 матча, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Напомним, что перед началом нынешнего сезона из-за проблем с долгами французский клуб был сослан из в третью лигу. Однако позже «Бордо» удалось добиться разрешения участвовать во втором французском дивизионе.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Южной Кореи в 7 миллионов евро.