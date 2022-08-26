«Вест Хэм» согласовал свой рекордный трансфер

Лондонский «Вест Хэм» договорился о трансфере полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка в данный момент находится на завершающей стадии. Клубы уже согласовали сумму компенсации.

Футболист должен обойтись «молотобойцам» дороже 50 миллионов евро. Напомним, что эту сумму лондонский клуб пару лет назад заплатил франкфуртскому «Айнтрахту» за нападающего Себастьяна Алле, который так и не смог заиграть в Английской премьер-лиге.

Бразильцу осталось пройти медосмотр и подписать с клубом контракт. Напомним, что Пакета ранее выступал в Италии в составе «Милана».