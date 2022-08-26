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Артета: «Сможем ли мы заменить Пепе? Мы постараемся»

 
26 Августа 2022 • 14:08 Комментировать
Арсенал
...
Фулхэм
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27.08 19:30

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета не исключил приход в команду нового футболиста на правый фланг атаки. Напомним, что Николя Пепе вчера официально ушёл в аренду в «Ниццу» с правом выкупа.

«Сможем ли мы заменить Пепе? Если сумеем воплотить в жизнь наш план, мы постараемся это сделать. В последние два месяца мы готовились достичь того, чего хотим. Сможем ли мы это сделать? Не знаю», – сказал Артета на пресс-конференции.

Напомним, что «Арсенал» в данный момент активно связывают с правым вингером «Вулверхэмптона» Педру Нету. «Волки» хотят заполучить за 21-летнего португальца 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Арсенал Лондон Микель Артета Николя Пепе Трансферы футбола - лето 2022
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