Эвра: «Если бы Магуайра купили за пять миллионов, все бы им восхищались»

Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра заступился за своего коллегу по амплуа Гарри Магуайра, которого часто критикуют за ненадежную игру.

«Мне кажется, что люди чересчур строги с Магуайром. Думаю, если бы его купили за пять миллионов, то все говорили бы по-другому. Тогда бы он вызывал восхищение.

У каждого футболиста бывают плохие матчи. Теперь же наступила точка, когда Гарри может провести хороший поединок, но люди все равно недовольны», - цитирует француза AS.

Напомним, что «красные дьяволы» купили Магуайра за 80 миллионов фунтов. С ним был подписан контракт на шесть лет.