Ходдл объяснил провальный старт «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший тренер лондонского «Челси» Гленн Ходдл прокомментировал неудачный старт «Ливерпуля» в новом розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Не самое хорошее начало, они явно не на это рассчитывали. Сейчас у «Ливерпуля» много травмированных, поэтому непросто наладить привычную игру. Но у команды есть Юрген Клопп. Благодаря ему все можно исправить. Однако «Ливерпуль» не может позволять «Сити» отрываться на пять очков на самом старте», - передает слова Ходдла Liverpool Echo.

После трех туров мерсисайдцы с двумя очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «горожане» (7) идут на второй строчке.