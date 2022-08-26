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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ходдл объяснил провальный старт «Ливерпуля» в АПЛ

 
26 Августа 2022 • 11:28 Комментировать

Бывший тренер лондонского «Челси» Гленн Ходдл прокомментировал неудачный старт «Ливерпуля» в новом розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Не самое хорошее начало, они явно не на это рассчитывали. Сейчас у «Ливерпуля» много травмированных, поэтому непросто наладить привычную игру. Но у команды есть Юрген Клопп. Благодаря ему все можно исправить. Однако «Ливерпуль» не может позволять «Сити» отрываться на пять очков на самом старте», - передает слова Ходдла Liverpool Echo.

После трех туров мерсисайдцы с двумя очками занимают 16-е место в турнирной таблице, а «горожане» (7) идут на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Гленн Ходдл
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